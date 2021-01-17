Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği

-Boş yollardan görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kentte cadde ve sokaklar boş kaldı, güvenlik güçleri denetimlerine devam etti. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 18 Ocak Pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü saat 21.00’da başladı.

Kısıtlamanın başladığı saatlerden itibaren Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken ikinci günde güvenlik güçleri denetimlerine devam etti. Polisler, kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, kısıtlama tedbirlerine uymayanlara ise cezai işlem uyguladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



loading...