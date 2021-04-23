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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı

Diyarbakır’da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boşaldı

Boş cadde ve sokaklardan görüntü

Hafta Sonu Gesi Emniyet Müdürlüğü Trol 

-Kentin farklı noktalarından görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında içine 23 Nisan’ı da alan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da dün akşam saat 19.00 itibariyle başlarken, kentte gündüz cadde ve sokaklar boş kaldı. Korona virüs uygulama ve tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliği'ne gönderdiği genelgeyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan'ı dahil etmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı.
Kısıtlama ile birlikte kentte bulunan en işlek cadde ve sokaklar boş kalırken emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok bölgesinde kontrol noktaları kurarak uygulama yaptı. Şu ana kadar her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Diyarbakır’da denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ettiği belirtildi.
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