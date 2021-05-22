Diyarbakır'da kısıtlama denetimi

-Vatandaş ve araba sürücülerinden görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- İçişleri Bakanlığınca hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Korona virüs ile mücadele nedeni ile 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da dün akşam saat 21.00'da başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kentte kısıtlamadan muaf olanların dışında vatandaşların evlerinden çıkmadığı gözlendi. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri de denetimlerine devam etti.

