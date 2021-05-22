Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da kısıtlama denetimi

Diyarbakır'da kısıtlama denetimi

Polis ve Güvenlik güçlerinden görüntü

Hafta Sonu Güvenlik Güçleri 

-Vatandaş ve araba sürücülerinden görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- İçişleri Bakanlığınca hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Korona virüs ile mücadele nedeni ile 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da dün akşam saat 21.00'da başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kentte kısıtlamadan muaf olanların dışında vatandaşların evlerinden çıkmadığı gözlendi. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri de denetimlerine devam etti.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement