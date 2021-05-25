Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Diyarbakır’da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Cep telefonu görüntüsü

Karayolları Temizlik Aracı Kamera Cep Telefonu Trol 

-Temizlik aracının yanması
-İtfaiyenin müdahale etmesi
-Aracın söndürülmesinden sonra görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait temizlik aracı karayolunu temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı. Sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın cep telefonu kamerasınca an be an kaydedildi. Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu 500 evler Mahallesi kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayollarına Genel Müdürlüğü’ne ait 21 ABV 277 plakalı temizlik aracının şoförü duman çıktığını fark emesi üzerine aracı durdurup terk etti. Dumanlarla kaplanan temizlik aracına şoför ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tek yönlü olarak kapatılan karayolu bölgeye gelen çekicinin temizlik aracını çekmesiyle yaklaşık bir saat sonra açılırken, yangının çıktığı an vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. (SI-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement