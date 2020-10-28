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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Diyarbakır’da kaçak elektrik şebekesi yakalandı

- Diyarbakır’da kaçak elektrik şebekesi yakalandı

Zanlıların polis eşliğinde adliyeye çıkarılması

Polis Kaçak Akalan Kamera Kaçak Elektrik 

-Güvenlik kamerasından görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kaçak elektrik kullanımına teknik olarak yardım eden ve elektrikçi oldukları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak elektrik kullanan kişilerin beyanları doğrultusunda yapılan soruşturmada ilçe genelinde kaçak elektrik kullanımına organize olarak aracılık yapan ve elektrikçi oldukları tespit edilen bir şebeke ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 9 zanlının isimleri belirlendi. Y.E, T.Y ve İ.Ç isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, zanlıların kaçak elektrik kullanımına yardım ve aracılık ettikleri bilgi ve tecrübelerini de bu amaçla kullandıkları öğrenildi. Bu kişilerin menfaat temin etmek için çevrelerinde kaçak elektrik kullanımını teşvik ettikleri ve uzun süredir yasadışı faaliyet gösterdikleri anlaşıldı. (YRT-
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