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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Jandarma Ambulans Helikopter Trafik Kazası Helikopter 

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Detaylar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan şahıs, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 DC 973 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 21 BZ 099 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarak yolun yanına devrilirken, diğer otomobil ise yaklaşık 100 metre süründükten sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada Salih Bestane, Erhan Kardaş, Zozan Kardaş, Cemil Çatalkaya ve Sibel Çatalkaya yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Bestane, olay yerine gelen hava ambulansıyla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer yaralılar ise ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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