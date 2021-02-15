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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Diyarbakır’da iki gurup arasında silahlı çatışma: 1’i ağır 2 yaralı

- Diyarbakır’da iki gurup arasında silahlı çatışma: 1’i ağır 2 yaralı

Sokaktan görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Silahlı Çatışma Sağlık Ekipleri 

-Araçtan görüntü
-Polis aracından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı çatışma 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 AFM 203 plakalı otomobilde bulunan iki kişi aralarında husumet olan bir gurupla tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Araçta bulunan 2 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı. Uzun süren çatışmayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken bir kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaçan şahısların yakalanması için güvenlik güçleri olay yerinde çalışma yaparken araca isabet edilen kurşun noktaları da görüldü.
(MB-
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