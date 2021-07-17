Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

Çatışma Silahlı Kavga Gözaltı Polis Ekipleri Saldırı 

-Polsin inceleme yapması
-Bazı kişilerin gazeteciye saldırması
-Yaralıların ambulansla götürülmesi
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, her iki grup içerisinde bulunan bazı kişiler gazetecilere saldırmaya kalkışınca bazı polisler olaya müdahalede bulunarak şahısları etkisiz hale getirdi. Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi Bayramoğlu semti civarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaşınca çatıştılar. Yaşanan çatışmada 5 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazeteciye saldırmak isteyenleri polis engelledi Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı

muhabirinin çekim yapmasını engellemek isteyen bazı kişiler muhabire saldırınca olayı gören bazı polisler müdahalede bulunarak şahısları etkisiz hale getirip bölgeden uzaklaştırdı. Silahlı kavgaya ilişkin çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak polisin incelemesi sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı