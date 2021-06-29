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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'da iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü:1 ölü 5’i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü:1 ölü 5’i ağır 15 yaralı

Ambulansların olay yerinden yaralı götürmesi

İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 

-Olayın yaşandığı yerden görüntü
-Boş kovanların ve sopalardan görüntü
-Polisin emniyet şeridi içinde çalışması
-Kıraathaneden görüntü
-Hastaneden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da iki grubun silahlı ve sopalı kavasında ortalık savaş alanına döndü 1 kişi öldü 5’i ağır 15 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri olay yeri ve hastane çevresinde etten duvar ördü. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi Salı Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre pazarcılar ve kıraathane işletmecileri çay meselesinden arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İsa Hekim isimli bir kişi hayatını kaybederken 5’i ağır 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, polis olay yeri ve hastane çevresine güvenlik güçleri etten duvar ördü. (MB-
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