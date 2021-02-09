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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da iki aile arasında muhtarlık seçimi husumeti alevlendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında muhtarlık seçimi husumeti alevlendi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Hastaneden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Silahlı Kavga Muhtarlık Seçimi Ağır Yaralı 

-Ambulanstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında iddiaya göre muhtarlık seçimlerinden kalma husumet nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Solmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre önceki muhtarlık seçiminde yer alan T. ve Ç. ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma dün tekrar gündeme gelince aile sözlü kavga sonrası evlerine döndü. Bugün karşı karşıya gelen iki aile arasında tartışma tekrardan başlayınca taraflar silah çekerek birbirine ateş açtı. Silahlı kavgada Adem T., hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (MB-YRT
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