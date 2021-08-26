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Diyarbakır’da husumetlilerini tarayan saldırganları polis 24 saat geçmeden yakaladı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da husumetlilerini tarayan saldırganları polis 24 saat geçmeden yakaladı

Diyarbakır’da husumetlilerini tarayan saldırganları polis 24 saat geçmeden yakaladı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Hastane Silahlı Saldırı Gözaltı Polis Ekipleri Saldırı 


- Diyarbakır’da manavda oturan iki kişi ile o sırada Lunapark ’tan çıkan baba ile 3.5 yaşındaki oğlunu da yaralayan 2'si saldırgan 4 kişi olaydan 24 geçmeden yakalandı. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde dün gece saat:23.00’de Fırat Bulvarı üzerinde bulunan Lunaparkın kapısının önünde karpuz satılan seyyar manavda husumetlileriyle karşılaşan iki kişi, tabancalarını çıkarıp rastgele ateş etmeye başlamış, olayda manavda oturan M.T. ve U.B. ile Lunaparka gelen M.E. ve 3.5 yaşındaki oğlu K.A.E.'de çıkış kapısının önünde kendilerine isabet eden mermilerden dolayı yaralanmıştı. Yaralıların olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2'si silahlı saldırıyı gerçekleştiren olmak üzere 4 şüpheliyi olaydan 24 saat geçmeden yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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