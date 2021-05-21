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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da HDP kepenk kapattı, aileler pankartlı tepki gösterdi

Diyarbakır’da HDP kepenk kapattı, aileler pankartlı tepki gösterdi

Ailelerin pankart ile yürüyüş yapması

Protesto Kepenk Kapatma Siyasi Parti Kaçırılma Terör Örgütü 

-Ailelerin HDP il binası önünde pankartı açması
-Süleyman Aydın konuşması
-Fatma Akkuş konuşması
-Celil Begdaş konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden ailelerin eylemi 627'nci gününe girdi. Aileler, HDP il başkanlığı binasının kepenklerinin kapatılmasına üzerinde kaçırılan çocuklarının resminin bulunduğu pankartla tepki gösterdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan beri HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 627'nci gününde de devam ediyor. Aileler çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak nöbetlerini kararlı bir şekilde sürdürürken, HDP il başkanlığı binasının kepenkleri ise kapalı olduğu görüldü.
Aileler, üzerinden dağa kaçırılan çocukların fotoğrafının bulunduğu ve ‘Çocuklarımızı istiyoruz, artık yeter’ yazılı 20 metrelik pankartla açarak HDP’ye tepkilerini gösterdi. "HDP’liler kepenk kapatarak kaçtı" Çocuklarının HDP’den alıncaya kadar HDP il binasının önünden ayrılmayacaklarını belirten ailelerden Süleyman Aydın, “Üzerinde çocuklarımızın resimlerinin bulunduğu pankartımız 20 metre, çocuklarımız PKK’nın elindedir. HDP para karşılığında çocuklarımızı PKK’ya sattı, halk burada ama maalesef HDP yok. HDP'liler kepenk kapatarak kaçtılar. Tabi suçlu insan kaçar, biz halkız bizlere hesap versinler. Bizim çocuklarımızı nasıl dağa kaçırmışlarsa öylede getirsinler. Neden bizden kaçıyorlar. Bütün Türkiye bu HDP’nin iç yüzünü görsün artık kepenk indirip kapattılar parti binasını çünkü suçludurlar ve anne ile babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar. Suçlu insan kaçar gelsinler biz halkız bize hesap versinler. HDP’ye destek verenler siyasi parti olduğunu iddia ediyorlar. Hani siyasi parti göründüğü üzere siyasi parti neden kaçtı öyleyse. Biz burada eylemimizden kararlıyız HDP gelsin çocuklarımızın hesabını bizlere versin" dedi.
"HDP bizlerin gözyaşları ile boğulacaktır" HDP’ye tepki gösteren anne Fatma Akkuş ise "HDP bizlerin gözyaşları ile boğulacak. HDP suçlu olduğunu kabullenmiş artık ve bu yüzden kapılarını kepenklerini kapatıp kaçmışlar. Binada tabela var ama kapısı kapalı, her şeyi kabullenmişler. Bizim çocuklarımızı bizlere geri getirsinler. Biz çocuklarımızı aldan gitmiyoruz ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız" diye konuştu.
"Onlar nereye kaçarsa kaçsın onların peşindeyiz" HDP’nin kepenk kapatmasına ve bunu açtıkları pankartla protesto eden evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş da "Biz buradan bütün dünyaya sesleniyoruz, HDP artık nereye kadar kaçacak? Nereye kaçarsa kaçsın biz peşine vereceğiz. Gelsinler 7, 8 ve 9 yaşındaki çocukların hesabını versinler. O kulaklarını tıkayanlar yeter artık bu anaların ve bu babaların sesini duysun herkes biz buradayız. Darabayı indirmişler ve siyaset yaptıklarını iddia ediyorlar. Onlar nereye kaçarsa kaçsın biz onların peşindeyiz. Burada bulunan çadır bu zaferi kazanacaktır. Ya benim ölümüm olacak ya da çocuğumu alacağım. Terör örgütü PKK ve onun uzantısı olan HDP’nin alayından korkmuyorum. Hepsine rest çekiyorum. Gelsin biz buradayız" şeklinde konuştu.

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