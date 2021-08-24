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Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP’li eski Şırnak Belediye Başkanı Kadırhan tutuklandı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP’li eski Şırnak Belediye Başkanı Kadırhan tutuklandı

Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP’li eski Şırnak Belediye Başkanı Kadırhan tutuklandı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Savcı Yakalama Kararı Gözaltı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve yakalama kararı bulunan HDP’li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan önceki gün Diyarbakır'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadırhan, SEGBİS üzerinden ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve önceki gün gözaltına alınan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Kadırhan, mahkemece silahlı terör örgüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (SI-YRT
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