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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da görev yapan öğretmenden takdir toplayan kampanya

Diyarbakır’da görev yapan öğretmenden takdir toplayan kampanya

Öğretmenin çocuklara pasta getirmesi

Kutlay Sosyal Medya Doğum Günü Farkındalık Öğretmen 

-Öğretmenin çocuklarla birlikte oyun oynaması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Sur İlçesinde öğretmen olan Merve Ceylan, dezavantajlı bölgelerde yaşayan kelebek hastası çocuklar için sosyal medyada bir kampanya başlattı. Merve öğretmenin kampanyası tüm kesimlerin taktirini topladı. Sur ilçesi Ekince İlkokulunda görevli öğretmen Merve Ceylan dezavantajlı bölgelerde yaşayan kelebek hastası çocuklar için sosyal medyada bir kampanya başlattı. Ceylan kampanya kapsamında vatandaşlara doğum günlerini kelebek hastası çocuklarla kutlayıp onlara hediye verilmesini istedi. Dezavantajlı çocukları ziyaret eden Ceylan, kendisine gönderilen pasta ve hediyelerle kelebek hastası çocukların kapılarını çalıp onlara unutamayacakları anlar yaşattı. Kampanyanın amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Ceylan, pandemi sürecinden dolayı zorunlu olarak evlere kapandıklarını aslında özgürlüğün ve sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Ceylan, "Kelebek hastası çocuklar hayatlarının neredeyse tamamını evlerinde geçirmek zorunda kalıyorlar. Süreç onlarla empati kurmamızı sağladı. Gelin hep beraber bu yıl doğum günümüzü bu çocuklarla kutlayalım. Herkes doğum gününü ve hediyelerini bir kelebek hastası çocuğa armağan etsin. Paylaşmanın ve sevginin bu zorlu süreçte en büyük motivasyon kaynağı olduğuna inanıyorum" dedi.
(SI-YRT-
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