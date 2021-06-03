Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da göl kurudu binlerce balık telef oldu

Diyarbakır’da göl kurudu binlerce balık telef oldu

Kuruyan gölden görüntü

Sonbahar 

-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde gölde bulunan balıklar gölün kuruması nedeni ile telef oldu. Çınar ilçesine bağlı Ortaviran Mahallesi’ndeki göl, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterince yağış almadığı için kurumaya başladı.
Gölde bulunan balıklar da suyun çekilmesi nedeni ile telef oldu. Vatandaşlar, binlerce balığın telef olduğunu belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi. (YRT-
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement