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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da genç kadını sokak ortasında sırtından vurdular

Diyarbakır’da genç kadını sokak ortasında sırtından vurdular

Sokaktan görüntü

Güvenlik Güçleri Akalan Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Kandan görüntü
-Tabeladan görüntü
-Polis aracından görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kadın sokak ortasında sırtında vurularak öldürüldü. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 20 yaşındaki Gülistan Ş. İsimli bir kadın sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle şahıs veya şahıslar tarafından silahla sırtından vuruldu. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kadını kurtaramadı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Öte yandan genç kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. (MB-
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