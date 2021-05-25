Diyarbakır’da feci kaza can pazarı:2 ölü 8 ağır yaralı

-yaralılardan görüntü

-Olay yeri incelemeden görüntü

-araçlardan görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da feci kazada can pazarı yaşandı, 2 ölü 8 ağır yaralı. Olay, Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Yenihal Köprülü Kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Renault Fluence marka 07 DDY 97 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak elektrik direklerini indirdikten sonra karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ford Courier marka 21 TT 316 plakalı hafif ticari taksi ve 04 AE 410 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan yaralılar etrafa savrulurken elektirik direklerin düşmesi sonucu 41 BS 244 plakalı Cıtroen Berlingo marka ticari araç ve 21 BM 742 plakalı Volvo marka otomobile ise yol hasar gördü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya karışan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada ismi belirlenemeyen yaralılardan 2 kişi yapılan müdahalelere kurtarılamadı, 8 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan araçları incelemek için olay yerine gelen nöbetçi savcı olay yeri inceleme yaptıktan sonra çekici yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırıldı yaklaşık bir saat kapalı olan trafik ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Temizlik, Karayolları ve TEDAŞ ekipleri olay yerinde çalışmaları devam ediyor. (MB-

