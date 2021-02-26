Diyarbakır’da feci kaza: 2’si ağır 3 kişi yaralı

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( DİYARBAKIR )- Hurdaya dönen otomobilde sıkışanlar vatandaş ve polis ile sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, iddiaya göre aşırı hızla seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki refüje çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü. Kaza akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Yaşanan trafik kazasından otomobil içerisinde bulunan 3 kişiden 1’i sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçta sıkışan 1 kişi ise İtfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kalındırırken, polis kaza ile ilgili inceme başlattı. (SI-



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