Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

-Ayşegül Biçer açıklaması

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( DİYARBAKIR ) -- Evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer:- “HDP ve PKK'nın artık elimizden almasına ve kandırmasına müsaade etmeyeceğiz”- "Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz?” DİYARBAKIR



- Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Aileler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, HDP önünde başlattıkları oturma eylemlerinin devam ettiğini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de devam ettirdiklerini söyledi.



Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP'nin 553 gündür annelerin seslerini duymadığını belirten Biçer "Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz? Ey HDP 'biz sırtımızı PKK/YPG'ye yasladık' sözleriyle yere göğe sığdıramadığınız hain örgütünüze annelerinden koparılıp kandırılan evlatları, kız çocuklarını ve kadınların akıbetini sorup hakkını savunmuyorsunuz. Her konuda rapor hazırlarken neden bugün kız çocuklarını taşeron örgüt savaştırılmasına, tecavüze uğramalarına, gördükleri kötü muamele ve öldürülmelerine ilişkin neden rapor hazırlamıyorsunuz? Diyarbakır anneleri burada nöbet tutmaya devam ederek, HDP ve PKK'nın artık elimizden almasına ve kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık yeter, kızlarımızı kandırıp kaçıranları lanetliyoruz" dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Biçer, dağdaki son evlat annesine kavuşana kadar nöbeti sürdürerek mücadelesine devam edeceklerini aktardı. Açıklamanın ardından anneler, "Kadınız anayız, nerede bizim hakkımız" sloganı atarak eylemlerine kaldıkları yerden devam etti. (SI-AKK-Y)



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