Diyarbakır’da doğalgaz ana borusunda kaçak paniğe yol açtı

-Şiddetli basınç sesi

-Doğalgaz ekibinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Gördoğan Mahallesinde iddiaya göre doğalgaz ana borusu üzerinden iş makinası geçti. Borunun patlaması üzerine paniğe yol açtı. Olay, Yenişehir ilçesi Gördoğan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iş makinası doğalgaz ana borusu üzerinden geçerek, borunun kırılmasına neden oldu. Kırılmayla birlikte gaz sızıntısının yaşanmasıyla vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Polis ekipleri mahalleye giden yolları kapattı. İtfaiye ekipleri hazırda bulunurken, doğalgaz ekipleri ana vanaları kapatarak boruda biriken basıncın bitmesiyle hasar gören yerin tamiratı için çalışmalara başladı.

Yaklaşık 3 saat süren sızma ve şiddetli basıncın bitmesiyle mahalleye giden yollar tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (RK-



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