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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 2,5 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: 2,5 milyon kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı

Helikopterle alandan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Köpek Terör Örgütü 

-Uyuşturucu tarlaları
-Karadan uyuşturucu alanlarından görüntü
-Güvenlik güçleri
-Uyuşturucuların imha edilmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 2,5 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Terörün finans kaynağı uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam edilirken 2021 yılı başında uyuşturucu madde imal eden 85 şahsa yönelik narko-terör Tırpan operasyonları icra edilmişti. Yine geçtiğimiz günlerde terör örgütüne uyuşturucudan elde ettikleri gelirle finans sağlayan 45 şahsa yönelik narko-terör finans operasyonu icra edilmişti. Şimdi de titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı. 87 tim katılıyor Operasyona jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de katıldı.
Operasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevir bitkisi tespit edilerek imha edildi. Bölgede uyuşturucu madde imal eden şahısları tespite yönelik çalışmalar devam ederken şu ana kadar 26 şüpheli tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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