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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da ‘Çuvaldan gelinlik’ tasarımı büyük beğeni aldı

Diyarbakır’da ‘Çuvaldan gelinlik’ tasarımı büyük beğeni aldı

Gelinlikçi önünde toplanan vatandaşlar

Defile İlkbahar Manken Mankenler Konsept 

-Çuvaldan gelinlik giyen mankenlerden görüntü
-Mehmet Kaymak konuşması
-Çuvaldan gelinlik giyen mankenlerin podyuma çıkması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Gelinlik Tasarımcısı Mehmet Kaymak:- “Çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim” DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, yeni açtığı iş yerinin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişimde bulundu. İlkbahar yaz sezonunda giyilecek gelinlikleri tasarlayan Kaymak, çuvaldan gelinlik, kına ve elbise tasarlayıp yabancı uyruklu mankenlere giydirip tanıtımını yaptı. Kaymak, "Yapmış olduğum bu girişimde çuvaldan gelinlikte yapabiliriz ve çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim” dedi.
Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, yeni açtığı iş yerinin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişimde bulundu. İlkbahar ve yaz sezonun giyilecek gelinlik, abiye ve nişan takımları açtığı yeni iş yerinde tanıtımını yapmak için ülke dışından getirdiği yabancı uyruklu mankenlere çuval yapımında kullanılan kumaştan yaptığı gelinlikleri giydirip podyuma çıkardı. “Çuvaldan gelinliklerin seri üretimini yapmayı düşünüyoruz” İş yerinin açılışında vatandaşlar tarafından da büyük beğeni alan çuvaldan gelinlik konsepti ile ilgili açıklamada bulunan iş yeri sahibi Mehmet Kaymak, bugün defilelerin olduğunu belirterek, “Yüzden fazla gelinlik modelinin tanıtımını yapacağız. Yapacağımız bu tanıtımda önceliğimiz çuvaldan yapmış olduğumuz gelinlik ve buna benzer elbiselerin tasarımını gündeme getirmektir. Yapmış olduğumuz çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilecek elbiseleri ilerde eser halinde yapıp satışını yapmayı da düşünüyoruz. Yapmış olduğum bu girişimde çuvaldan gelinlikte yapabiliriz ve çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından Kaymak tarafından tasarlanan çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilen elbiseler yabancı uyruklu mankenler tarafından podyumda sergilenerek vatandaşlar tarafından tam not aldı.
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