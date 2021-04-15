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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Yangının çıktığı parkın uzaktan görüntüsü

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Çocuk Parkı 

-Alev alev yanan parktan görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay anında parkta kimsenin olmaması faciayı önlerken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, Kayapınar ilçesindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sitenin oyun parkında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öğle saatlerinde başlayan ve çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın nedeniyle oluşan duman ise kenttin dört bir tarafından görüldü.
Yangın cep telefonlarına kaydedilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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