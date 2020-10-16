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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da cinayetten aranan zanlı Bursa’da yakalandı

Diyarbakır’da cinayetten aranan zanlı Bursa’da yakalandı

Zanlının çıkışı

( BURSA ) BURSA

Jandarma Akalan Yakalama Kararı Harekete Geç Cinayet 


- Diyarbakır'ın 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi Ö.E. (40), Bursa'da jandarma ekiplerinceyakalandı. Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı. Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı bulunan Ö.E.'nin, olayın ardından ikametinin bulunduğu Bursa'nın Gemlik ilçesine geleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda Ö.E., Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığımahkemece tutuklandı.
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