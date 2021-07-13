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Diyarbakır’da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

Diyarbakır’da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

Jandarma ekiplerinin kamerasından

Okul Binası Kurusıkı Tabanca Cami Bahçesi Gözaltı Cephanelik 

-Jandarma ekiplerinin araması
-Cami bahçesinde bulunan tabutta silahların bulunması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde Cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Balıksırtı Mahallesi kırsalında, cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında icra edilen adli arama faaliyeti kapsamında arama yapıldığı belirtildi. Makineli tüfek ve Kalaşnikov bulundu Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır” denildi. (SI-
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