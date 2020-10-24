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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da boşanma tartışması kanlı bitti

Diyarbakır’da boşanma tartışması kanlı bitti

Araçtan görüntü

Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Sokaktan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Polisten görüntü
-İncelemeden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da karı koca arasında çıkan boşanma tartışması silahlı kavgaya döndü, 1 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşler arasında boşanma konuşması sonrası aile arasında tartışma çıktı. Konuşma yapılan yerden 34 BRP 927 plakalı otomobille ayrılan koca Ender Ö. Aracıyla seyir halinde iken yolu kesilerek araçtan indirildi. Eşinin akrabaları olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ender Ö. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahıslar olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.
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