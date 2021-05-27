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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Diyarbakır'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Hastane Mal Varlığı Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Hotelden görüntü
-cesetten görüntü
-cenaze aracından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otel işletmecinin kuzeni olan Faysal Akyıldırım (54), mal varlığı paylaşımı için Mersin’den Diyarbakır’a geldi. Dün gece saatlerinde otele geldiği sıralarda hasta olduğu iddia edilen Akyıldırım, hastaneye gitmesi teklifini reddederek otel odasına geçti. Sabah saatlerinde ise uyandırmak için odaya gelen otel görevlileri kapının açılmaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Kapının açılmasının ardından Akyıldırım yataktan düşmüş halde hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Akyılıdrım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akyıldırım'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (MB-YRT
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