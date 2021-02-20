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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır’da bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Güvenlik Güçleri Akalan Irak 

-Yerde bulunan boş kovandan görüntü
-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kişi kimliği belirsiz iki kişi tarafından başın silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şahısların yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı. Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222 sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak içerisinde kimliği belirsiz iki ile tartışan S.O.T., burada şahıslardan birinin belinden çıkardığı silahla ateş edilerek başından vuruldu. Olayı gerçekleştiren şahıslar kaçarak izlerini kaybederken, yaralı S.O.T.’yi görenler haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil bölümüne kaldırıldı. Polis bölgede yaptığı çalışmada boş bir kovan bularak delil torbasına bıraktı. S.O.T., hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme yapıp kaçan ili şahsın yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı.
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