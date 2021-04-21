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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da bir bisiklet grubu kısıtlama saatinde şehir turu attı

Diyarbakır'da bir bisiklet grubu kısıtlama saatinde şehir turu attı

Cep telefonu görüntüsü

Sosyal Medya Bild Kamera Gesi Bisiklet 

-Grubun şehir turu atmasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da kısıtlama saatinde yasağı ihlal eden bir grup bisiklet sürücüsü, kentte grup halinde tur atıp videolar çekti. Tepki çeken görüntülerde yer yer tehlikeli hareketler yapan grup, çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından, 'Bu yasaklı ve zor günlerde sizlerin azcık olsun yüzünü gülümsetebildiysek ne mutlu bize, teşekkür ederim katılım sağlayan tüm üyelerimizin ayağına sağlık' notuyla paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Ramazan ayı nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde akşam 19.00'da başlayan ve sabah 05.00'e kadar süren kısıtlamalar devam ediyor. Korona virüs kısıtlamaları kapsamında salgınla mücadelede alınan sıkı tedbirler devam ederken, Diyarbakır'da yasağı ihlal eden bir grup bisiklet sürücüsü de kameraya yansıdı. Kayapınar ilçesinde bir araya gelen ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görülen görüntülerde aralarında kadınların da olduğu bir grup, bisikletle kısıtlama saatinde caddeler de tur attı. Halay müzikleri açan bisiklet sürücülerinin kentte bisikletle turlarken yer yer tehlikeli hareketler yaptığı da kameraya yansıdı. Çok sayıda bisiklet kulübünün de faaliyetlerin yasak olduğu bu dönemde yapılanlara tepki gösterdiği o anlar ise, kısıtlamayı ihlal eden grup tarafından sosyal medya hesapların da 'Bu yasaklı ve zor günlerde sizlerin azcık olsun yüzünü gülümsetebildiysek ne mutlu bize, teşekkür ederim katılım sağlayan tüm üyelerimizin ayağına sağlık' notuyla paylaşıldığı görüldü.

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