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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da Berat Kandili dualarla ihya edildi

Diyarbakır’da Berat Kandili dualarla ihya edildi

Ulu Camii’den görüntü

İbadet Kandil 

-Kandil programından görüntü
-İbadet eden vatandaşlardan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Berat Kandili münasebetiyle Suriçi’nde bulunan tarihi Ulucami’de program düzenlendi.
Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de akşam namazının ardından başlayan programda, korona virüs tedbirleri alınarak sosyal mesafeye uyulup başladı.
Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kandil programında vaaz verdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namız kılıp dua etti.Öte yandan, Berat Kandili münasebetiyle TGRT ekibi tarafından kandil programı düzenlendi.

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