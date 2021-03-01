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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi gelip bankayı soymaya çalıştı

Diyarbakır’da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi gelip bankayı soymaya çalıştı

Olayın yaşandığı bankadan görüntü

Soygun Girişimi Güvenlik Güçleri Banka Soygunu Polis Ekipleri Banka Şubesi 

-Silahtan görüntü
-Recep Çelik konuşması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) -- Tabanca ve bıçakla bankayı soymak isteyen şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da sabah saatlerinde bir banka şubesine giren hırsız, silah ve bıçakla soygun girişiminde bulundu. Şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan banka güvenlik görevlileri ile polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bankaya müşteri gibi gelen ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Lezgin B. (36), güvenlik personellerine bıçak çekerek, ‘Bu bir soygundur’ dedi.
Yanında getirdiği silahı da doğrultan şahıs bir süre bankada gezindi. Bu sırada güvenlik personelleri bankanın çağrı butonuna basarak polisten yardım istedi. Bölgeye polislerin de geldiğini gören şahıs panik yaptı. Lezgin B.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan banka güvenlik görevlileri ile polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Şüpheli Lezgin B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülürken, olayı gören görgü şahitleri şahsın bankaya girdiği sırada bıçağını güvenlikçilere çekip soygun girişiminde bulunduğunu, polisleri görünce panikleyip yakalandığını söyledi.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor. (SI-YRT-
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