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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da avukatlar emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da avukatlar emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Adliyeden görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Sosyal Medya Deniz Kuvvetleri Sivil Toplum Suç Duyurusu 

-açıklamadan görüntü
-Mehmet Sıddık Demir açıklama
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu ile avukatlar, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterip suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar ile STK temsilcileri, emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi heyet adına açıklamalarda bulunan avukat Mehmet Sıddık Demir, gece yarısı yayına konulan bu açıklamanın askeri vesayet dönemlerindeki darbe ve muhtıraları ima eden bir dile sahip olduğunu belirterek, meşru fikir özgürlüğü sınırlarını aştığını söyledi.

Demir, ''104 emekli amiral dün gece yarısı bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında ‘104 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında bir bildiri paylaşılmıştır. Bu bildiride 104 emekli amiral, sosyal medya aracılığıyla Montrö Boğaz Sözleşmesi, Kanal İstanbul Projesi ve sosyal medyada gündeme gelen bir askere ait görüntülerle ilgili olarak TSK’ya ve deniz kuvvetlerine kanuni ve doğal rollerinin dışında, darbe özlemini barındırmaktadır. Gece yarısı yayına konan bu bildiri askeri vesayet dönemlerindeki darbe ve muhtıraları ima eden bir dile sahip olup, meşru fikir özgürlüğü sınırlarını aşmaktadır. Ayrıca bu kişiler emekli olmalarına rağmen yetiştirmiş oldukları kadroları halen TSK bünyesinde görevde olmaları sebebiyle bildirinin icrai kabiliyeti de bulunmaktadır. Söz konusu bildiride emekli amirallerin gündeme ilişkin düşünceleri aşılarak, ‘Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir’ ifadeleri yer almıştır. Tehdit içeren ve cebre teşebbüs eder mahiyetteki bu açıklamalar nedeniyle emekli amiraller 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309. maddesi ve devamı gereğince hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir. Soruşturmanın genişletilmesini, şüphelilerden şikayetçi olduğumuzu belirterek haklarında soruşturma açılmasını, akabinde kamu davası açılması ve en nihayetinde cezalandırılmaları amacıyla şikayet dilekçesiyle başvurma zarureti hasıl olmuştur'' dedi.
Konuşmanın ardından heyet Diyarbakır Adliyesinde amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu. (MB-YRT-
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