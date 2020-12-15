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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Diyarbakır’da arazi kavgasında silahlar konuştu:3 yaralı

- Diyarbakır’da arazi kavgasında silahlar konuştu:3 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Arazi Kavgası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Mermi kovanından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde iki grup arasında iddiaya göre arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 838. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında otopark arazisi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavga üzerine 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattığı öğrenildi. (RK-
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