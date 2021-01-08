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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da arazi kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Diyarbakır’da arazi kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Köyden görüntü

İlk Müdahale Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Silahlı Kavga Arazi Kavgası 

-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Ambulansların köyden çıkmasından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, akraba olan iki aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, Sur ilçesi Yenievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile tarlada karşılaşmaları sonucu tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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