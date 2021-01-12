Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası 

-Kazaya karışan araçlar
-Araçların çekiciye alınması
-Güvenlik görevlileri
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Olay, Ergani-Dicle karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen Dicle istikametinden Ergani istikametine ilerleyen araç ile karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerin olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden şahıs ise, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı