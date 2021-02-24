Diyarbakır’da ambulansa saldırı

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( DİYARBAKIR )- Ambulansa sürekli saldıran genç bu akşamda boş durmadı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da zihinsel engelli Recep B. Sokakta ambulans görünce saldırma fobisi bu gecede tuttu, bıçaklı yaralama olayına giden 112 ambulans çalışanları bir kez daha saldırıya uğradı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Ofis Semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Recep B. İsimli zihinsel engelli genç, edinilen bilgilere göre ambulans gördüğü zaman saldırarak camlarını kırıyor. Yaklaşık bugüne kadar 30 ambulansa saldırdığı öğrenilen Recep B. akşam saatlerinde bıçaklı saldırı anonsu üzerine olay yerine giden ekiplere saldırarak ambulansın camlarını kırdı. Güvenlik güçlerine haber verilmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, şahsın zihinsel engelli Recep B. Olduğu ve süreli ambulanslara saldırdığı ortaya çıktı. (MB-



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