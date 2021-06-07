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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da alevlere teslim olan otomobil paniğe neden oldu

Diyarbakır’da alevlere teslim olan otomobil paniğe neden oldu

Cep telefonu görüntüsü

Polis Bild Kamera Gökyüzü Cep Telefonu 

-Alev alan otomobilden görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobilde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden olurken otomobilin alev alarak yanması ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 YP 7406 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otomobili etrafını saran alevler gökyüzünü kara dumanlarla kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlere teslim olan otomobilde zaman zaman patlamaların yaşanması paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Yaşanan o anlar ise anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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