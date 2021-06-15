Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı

Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, iş makinesiyle kurtarıldı

Su kuyusuna düşen boğa

İş Makinesi Kamera Cep Telefonu Hayvan 

-Boğanın Su kuyusundan çıkarılması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 7 metrelik su kuyusuna düşen boğa, belediye ekiplerince iş makinesiyle çıkarılarak sahibine teslim edildi. Kurtarma ani ise ekipler tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Koyungüden Mahallesi'nde sahibi tarafından otlatmaya çıkarılan boğa, mahalleden 500 metre uzaklıkta bulunan kırsal alandaki 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Sahibinin yardım istediği mahalleli, hayvanı kendi çabalarıyla çıkartmaya çalıştı, ancak başarılı olmaması üzerine belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sur ilçe Belediyesi Fen İşleri ekipleri, 300 kiloluk boğayı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucundan halata bağlanan boğa, iş makinesi ile yukarıya çekilerek kurtarılarak sahibine teslim edildi. Kurtarma anı ekipler tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Boğa’nın sahibi yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti. (SI-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement