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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Diyarbakır’da 56 saatlik sokak kısıtlaması başladı

Uygulama noktasından görüntü

Polis Kuruyemiş Market Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin uygulama yapması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 24 Ocak pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da da saat 21.00 itibarıyla başladı.
Diyarbakır ana ve ara caddeleri ile sokakların boş olduğu görülürken, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem Uyguladı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olanların ise evlalarını inceledi. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı. Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Genelge kapsamında vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek. (SI-
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