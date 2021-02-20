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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Diyarbakır'da 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Polis ekiplerinden görüntü

Polis Kuruyemiş Market Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-Denetimlerin yapılması
-Boş caddelerden görüntü
-detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken, kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri ise sürüyor. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'da başladı.
Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarıyla denetimlere devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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