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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da 56 saatlik kısıtlama bitti, trafikte yoğunluk başladı

Diyarbakır’da 56 saatlik kısıtlama bitti, trafikte yoğunluk başladı

Yoğun siste trafikte ilerleyen araçlar

Hafta Sonu Gesi 

-Etkili olan sisten görüntü
-Kent içerisinde görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakırlılar haftanın ilk iş gününe yoğun sisin altında başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu 3’üncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Diyarbakır’da yoğun trafik oluştu. Kentte 4 gündür etkili olan sis, hayatı da olumsuz yönde etkilemeyi sürdürürken, trafikte vatandaşların sis ve dörtlü lambalarını yakarak ilerlediği görüldü.
(SI-YRT
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