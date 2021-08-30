Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99’uncu yıl dönümü törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da kutlandı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı kutlamaya katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Kutlamaya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri ve mülki erkan, gaziler ile şehit yakınları katıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu kutlamaya katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlaması Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda vatandaş katıldı.

Program Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmalarıyla başladı.

Kutlama bırakılan çelenklerin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ardından şiirler okundu, bando ekibinin ezgileri dinlendikten sonra geçit töreni ile son buldu. (MB-

