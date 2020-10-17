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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 20 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 20 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Ambulanstan görüntü
-Ambulansın hastahaneden çıkışı
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )-Diyarbakır'daki feci kaza anı güvelik kamerasında DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır-Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarpmıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmiş, kazada ilk müdahalede 2 kişi hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 20 kişinin yaralandığı belirlenmişti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
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