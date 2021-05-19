Diyarbakır'da 19 Mayıs halk oyunları gösterisiyle kutlandı
- Konvoydan detaylar - Evlerdeki vatandaşlardan detaylar - Katılımcılardan detaylar - Halk oyunları gösterinden detaylarDİYARBAKIR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır lı vatandaşlar bayram coşkusunu halk oyunları gösterisiyle yaşadı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halay Gençlik Spor Kulübü ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kentin farklı noktalarında yöresel halk oyunlarını sergiledi.
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