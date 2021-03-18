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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

Şehitlikten görüntü

Şehit General Saygı Duruşu Akkale 

-Karanfilden görüntü
-Programdan görüntü
-Tüfek atışından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Caddesi üzerinde bulunan Hava Şehitliğinde tören düzenlendi.
Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, MHP Kadın Kolları Başkanı İpek Kayaalp, kamu kurum ve STK temsilcileri katıldı.
Hava ve Kara Şehitliğine çelenk sunma törenin ardından şehitler anısına saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu törende tüfek atışı yapıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şehitlik defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini yazdı. Yapılan konuşmanın ardından tören, şehitlerin ruhu için dua edilmesi ve karanfil dağıtımı sonrası sona erdi.
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