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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü

Diyarbakır’da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü

Siteden görüntü

Polis Şüpheli Ölüm Kız Çocuğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Evden görüntü
-Ayakkabılardan görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da 11 yaşındaki kız çocuğunun evde annesine ait yazmayı elbise dolabına bağlayıp kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, ölümü şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inleme başlattı. Olay, dün Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki H.Ö., gün içerisinde annesi çamaşırları asarken odasına gitti. Annesi, kızının bilgisayarla uğraştığını düşünerek işlerini yapmaya devam etti. Bir müddet kızından ses alamayan anne, odaya girdiğinde kızının cansız bedenini elbise dolabına asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede H.Ö’nün hayatını kaybettiğini belirlendi. H.Ö'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Morguna kaldırılırken, intiharı şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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