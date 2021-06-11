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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da 1 kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü

Diyarbakır’da 1 kişi uğradığı silahlı saldırıda öldü

Dicle üniversitesi acil dış görüntüsü

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Teladan görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da dün gece geç saatlerde yolda yürüyen 24 yaşındaki Mehmet Polat, bir otomobil içerisinden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlattı. Olay, dün gece geç saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Mehmet Polat (24) plakası ve markası belirlenemeyen bir otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yerde yatan bir kişiyi hareketsiz olarak gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı saldırıda ağır yaralandı Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kanlar içerisinde olduğunu ve nabzının düşük olduğunu belirlerken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Polat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri otomobil içerisinden ateş açan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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