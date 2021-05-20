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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bal üreticilerine ekipman desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bal üreticilerine ekipman desteği

- Programa katılanlar - Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması - Bal üreticilerine sahnede ekipman desteğinin verilmesinden detaylarDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla bal üreticilerine ekipman desteğinde bulundu.Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonunda gerçekleşen programda, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır 'da yıllık 1400 ton bal üretimi yapıldığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:"Bu rakamlar, kötü rakamlar değil ama Diyarbakır 'ın kapasitesine, arazi yapısına, faunasına baktığınızda bu rakamlar Diyarbakır 'da son dönemde yakaladığımız huzur ve güven ortamına yakışmıyor. Şimdi destek veriyoruz üreticilerimize. Onlardan da bir beklentimiz var. Diyarbakır 'ı önümüzdeki üç yıl içerisinde inşallah Türkiye'nin ilk üç iline sokacaklar."Üreticilerin sürekli üretmeleri gerektiğini, üretmekten başka çarelerinin olmadığını aktaran Karaoğlu, sadece tüketerek bir yere varılmasının mümkün olmadığını kaydetti.
Tarım ve hayvancılıkta üretmek zorunda olduklarını ifade eden Karaloğlu, "Devlet olarak üreten herkesin, hangi sektör olursa olsun imkanlarımız ölçüsünde üretenin yanındayız, yanında olmaya, üreticinin önünü açmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz malzemelerin hayırlı uğurlu olmasını, çiftçimize bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Daha sonra üreticilere, 29 bal sağım makinesi, 17 bal sır alma makinesi, 18 bal dinlendirme kazanı ve 30 bal sağım çadırı dağıtıldı.

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