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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır beyaz gelinliğini giydi, uçak seferlerinde rötar yaşandı

Diyarbakır beyaz gelinliğini giydi, uçak seferlerinde rötar yaşandı

Kardan görüntü

Mel B Uçak Seferleri Kar Yağışı 

-Surlardan görüntü
-Yollardan görüntü
-kazadan görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kente mevsimin ilk karı yağarken uçak seferlerinde rötarlar yaşandı. Diyarbakır'da gece saatlerinden itibaren aniden bastıran kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına gelirken, kayganlaşan yol kazaları da beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeni ile uçak seferlerinde rötar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. (MB-YRT
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