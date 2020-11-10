Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır Atatürk’ü andı

Diyarbakır Atatürk’ü andı

Protokolden görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Siyasi Parti Sivil Toplum Öğrenciler 

-Saydı duruşu ve istiklal Marşı okunmasından görüntü
-Sirenlerin çalınması ve göndere bayrak çekilmesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Diyarbakır'da tören düzenlendi.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Diyarbakır’da anma programı düzenlendi.
Yenişehir ilçesi valilik binası önündeki Anıt parkında düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 7’nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, komutanlar, kurum amirleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Atatürk anıtı yanında meşaleler yakıldı. (RK-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement